



Активистка: молодежь не протестует против правовой реформы

Доктор Офир Шефер, активистка протестов против “правовой революции”, опубликовала в ynet материал, в котором сетует на то, что молодежь не выходит на демонстрации.





Шефер сообщает читателям: “Стоя в поезде до Иерусалима, в вагоне, нагруженном флагами и знаками протеста, я оглядывалась по сторонам и искала головы молодых людей, тех, кому за 20, возможно, студентов на семестровых каникулах или членов отдельных групп протеста. Но я увидела лишь нескольких из них. Большинство людей в вагоне были старше 40 лет. Как на демонстрациях в шабат в главных городах, так и на перекрестке в поселении, где я живу, доля молодых людей, которых я встретила, была низкой по сравнению со всеми участниками. По моим оценкам, если бы я провела опрос среди своих студентов, мужчин и женщин в возрасте 20 лет, получающих степень бакалавра в области образования, менее половины из них указали бы, что за последние два года они принимали активное участие в социальных протестах вне клавиатуры и социальных сетей.



Нарисованная картина не нова. В Израиле и во всем мире наблюдается тенденция к снижению гражданского участия и уменьшению доверия молодежи к институтам. Все показатели гражданского участия указывают на последовательное снижение присутствия молодых людей, причем особое внимание уделяется политической арене.



Тенденция такого оттока вызывает вопросы, касающиеся отношения молодых поколений к принадлежности, коллективной и гражданской ответственности. Социальный опрос Центрального статистического бюро от 2015 года показал, что 80% молодых людей в возрасте 20-24 лет голосовали на выборах, но только 19% заявили, что они участвуют в общественной и политической жизни. Это показывает разрыв между базовой вовлеченностью и голосованием на выборах и активным участием в решении социальных вопросов”.