



Активист профсоюзов за день собрал 400 000 шекелей для жертв погрома в Хавара

Религиозно-сионистский политик и левый активист Яир Финк в понедельник утром открыл онлайн-кампанию по сбору средств для сбора средств для жителей Хавара, чье имущество пострадало в результате беспорядков поселенцев после убийства Ягеля Яакова и Гиллеля Менахемов.



“Как верующий, сионист, офицер и как человек, я не могу молчать, пока мои сограждане сжигают деревни”, – написал Финк в Twitter в понедельник. “Я только что открыл краудфандинговую кампанию в пользу жителей, чье имущество пострадало”.



“Немного света отталкивает много тьмы”, – продолжил он, добавив ссылку для пожертвований.

Получил преимущественно негативные отзывы на свой пост, тем не менее активист смог собрать более 400 000 шекелей менее чем за один день.



Финк занял 12-е место в списке “Аводы” на выборах в апреле 2019 года. Он является основателем “Лобби 99”, общественной группы Израиля, и членом Общественного совета примирения. Ранее он был исполнительным директором Ассоциации добрососедства и руководителем аппарата лидера оппозиции в Кнессете.