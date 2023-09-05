



Активист предложил неожиданное решение проблемы эритрейских мигрантов



Йоэль Маршак, один из лидеров инициативы Движения Кибуцим, дал серию интервью на ведущих израильских радиостанциях.



Господин Маршак уверяет, что “1000 семей просителей убежища из южного Тель-Авива” будут приняты кибуцами, и объяснил, что стоит за этим решением.



Тот же Маршак в 2018 году выступил с заявлением о том, что кибуцы готовы “принять и укрыть тысячи беженцев”, в тот момент, когда стали серьезно говорить о депортации нарушителей границы.



Маршак объяснил, что произошло с его прежней инициативой: "Мы готовились принять сотни семей с государственной помощью. Речь шла о выделении бюджетных средств на переселение и ремонт жилья, на трудоустройство, на учебу. У нас осталось 40 семей, которые были приняты в кибуц, и сегодня из сорока осталось около 10 семей. Они не хотели жить в кибуце, потому что предпочитали иметь гарантированное место работы и оставаться в Тель-Авиве".