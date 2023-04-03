



Активист Храмовой горы задержан полицией

Глава движения “Возвращение на гору” Рафаэль Моррис был задержан в понедельник по подозрению в том, что собирался попытаться принести пасхальную жертву на Храмовой горе.



Полицейские, задержавшие Морриса, сообщили ему, что собираются обыскать и его дом.



Как и каждый год, движение “Возвращение на гору” объявило на прошлой неделе, что оно предлагает вознаграждение в размере десятков тысяч шекелей любому, кто попытается принести в жертву пасхального агнца на Храмовой горе.



На прошлой неделе 15 раввинов направили письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру с призывом разрешить пасхальное жертвоприношение в этом году.



Двое активистов движения были арестованы в прошлом месяце после того, как расклеили объявления на арабском языке в Старом городе Иерусалима, предлагая плату любому, кто согласится хранить ягнят возле Храмовой горы для пасхального жертвоприношения.



Кроме того, в понедельник депутат Кнессета Оцма Иегудит Лимор Сон Хар-Мелех призвал правительство разрешить евреям проводить пасхальные жертвоприношения на Храмовой горе в этом году.

