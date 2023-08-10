



Актеры, режиссеры и писатели выступили против замораживания арабских фондов

В среду более 1500 писателей, поэтов, режиссеров и актеров подписали петицию с требованием к правительству Израиля выделить средства, предназначенные для арабского сектора , которые в воскресенье заморозил министр финансов Бецалель Смотрич, сообщает jpost.



В петиции конкретно содержится призыв к выделению 34 миллионов шекелей, предназначенных для развития арабских культурных учреждений в Израиле, — часть из 200 миллионов шекелей, предназначенных для поддержки арабской общины Израиля.



“Мы, сотни творческих людей из всех творческих областей Израиля, с большой серьезностью относимся к попытке министра Смотрича нанести ущерб образованию и культуре арабского общества в Израиле, — говорится в петиции. - Министр Смотрич всячески пытается вызвать волнения среди арабских граждан страны, углубить дискриминацию по отношению к ним и ликвидировать вклад арабского общества в Израиле в развитие и процветание Израиля как еврейского, демократического и эгалитарного состояние."



Среди известных подписантов - актриса Алма Зак, режиссер Уди Алони, писатель и драматург Адива Гефен, певица Мира Авад и актер и певец Ран Данкер.



