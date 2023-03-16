



Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России, пишут российские СМИ.



"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".



По его словам, нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа.



