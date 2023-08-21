Акция правых у дома демонстранта, разбившего стекло в машине с тремя детьми
Активисты движения Им Тирцу прибыли сегодня утром, 21 августа, на акцию протеста под домом Дана Ахаронсона в Тель-Авиве.
Несколько недель назад Ахаронсон разбил заднее стекло автомобиля, в котором находились мать и трое маленьких детей, во время акции протеста против правовой реформы в Иерусалиме. На допросе в полиции Ахаронсон признался в содеянном.
Матан Джерфи, представитель Им Тирцу заявил: "Стыд и позор, что прокуратура попыталась скрыть имя хулигана – демонстранта, разбившего машину. Только в Государстве Израиль существует привилегированный класс, представителей которого, вместо того чтобы судить и наказывать – защищают". Дан Ахаронсон должен сидеть в тюрьме, он опасен для общества".
הבוקר בתל אביב מול האנרכיסט האלים דן אהרונסון שניפץ שמשה של רכב ובו אם ושלושת ילדיה. חומץ הארץ הזה צריך לשבת בכלא עכשיו. איש אלים ובזוי pic.twitter.com/8jzcFwBM2D— תנועת אם תרצו (@ImTirtzu) August 21, 2023