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"Айзенкоту стоит заняться самоанализом"
01.12.2022 15:09 Аркадий Бочаровский

"Айзенкоту стоит заняться самоанализом"

Депутат Моше Гафни от партии Яадут А-Тора отреагировал на атаки члена Махане Мамлахти Гади Айзенкота против формирующегося правительства.

"Айзенкот страдает от недостатка самосознания. Миллионы людей вышли на улицы и проголосовали за правых, и вас среди них не было. Немного самоанализа не повредит".

В интервью газете "Едиот Ахронот" Айзенкот сказал, что "если Нетаниягу вредит национальным интересам Государства Израиль, если он вредит израильской демократии, государственному образованию и ЦАХАЛу как народной армии - способ справиться с этим - вывести миллион человек на улицы".

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