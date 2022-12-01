



"Айзенкоту стоит заняться самоанализом"

Депутат Моше Гафни от партии Яадут А-Тора отреагировал на атаки члена Махане Мамлахти Гади Айзенкота против формирующегося правительства.



"Айзенкот страдает от недостатка самосознания. Миллионы людей вышли на улицы и проголосовали за правых, и вас среди них не было. Немного самоанализа не повредит".



В интервью газете "Едиот Ахронот" Айзенкот сказал, что "если Нетаниягу вредит национальным интересам Государства Израиль, если он вредит израильской демократии, государственному образованию и ЦАХАЛу как народной армии - способ справиться с этим - вывести миллион человек на улицы".