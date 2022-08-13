



Айзенкот выдвинул требования Еш Атид и Кахоль Лаван

Бывший глава штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот выдвинул ряд требований Еш Атид и Кахоль Лаван в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Ожидается, что Айзенкот примет решение о том, присоединяться ли к одной из этих партий.

По данным телеканала, он разъяснил Яиру Лапиду и Бени Ганцу, что добивается формирования "правительства широкого единства".



Также он добавил, что хочет, чтобы фракция, к которой он присоединится, была "правящей партией", проводящей праймериз. А Еш Атид и Кахоль Лаван этого не делают.

Утверждается, что Лапид более позитивно отнесся к требованиям Айзенкота, чем Ганц, отметив, что его партия уже запустила процесс для праймериз.

Согласно отчету, Айзенкот не исключает также объединения с министром юстиции Гидеоном Сааром, который в прошлом месяце объявил, что его партия Тиква Хадаша будет участвовать в выборах вместе с Кахоль Лаван. По данным опросов, экс-глава штаба ЦАХАЛа может усилить любую партию, к которой присоединится.