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Айзенкот выдвинул требования Еш Атид и Кахоль Лаван
13.08.2022 14:54 Алина Груднева

Айзенкот выдвинул требования Еш Атид и Кахоль Лаван

Бывший глава штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот выдвинул ряд требований Еш Атид и Кахоль Лаван в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет.

 
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ. 
 
Ожидается, что Айзенкот примет решение о том, присоединяться ли к одной из этих партий.
 
По данным телеканала, он разъяснил Яиру Лапиду и Бени Ганцу, что добивается формирования "правительства широкого единства".

Также он добавил, что хочет, чтобы фракция, к которой он присоединится, была "правящей партией", проводящей праймериз. А Еш Атид и Кахоль Лаван этого не делают. 
 
Утверждается, что Лапид более позитивно отнесся к требованиям Айзенкота, чем Ганц, отметив, что его партия уже запустила процесс для праймериз.
 
Согласно отчету, Айзенкот не исключает также объединения с министром юстиции Гидеоном Сааром, который в прошлом месяце объявил, что его партия Тиква Хадаша будет участвовать в выборах вместе с Кахоль Лаван. По данным опросов, экс-глава штаба ЦАХАЛа может усилить любую партию, к которой присоединится.

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