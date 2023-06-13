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Айзенкот: в комитете по отбору судей должен быть представитель оппозиции
13.06.2023 20:39 Алина Груднева

Айзенкот: в комитете по отбору судей должен быть представитель оппозиции

Если в ходе завтрашнего голосования в комитет по отбору судей не войдет представитель оппозиции, переговоры о компромиссе по правовой реформе в резиденции президента будут прекращены.

Такое мнение радиостанции "Галей ЦАХАЛ" выразил Гади Айзенкот.

По его словам, премьер-министру Биньямину Нетаниягу только предстоит решить, стоит ли назначить в комитет по одному члену от коалиции и оппозиции.

Депутат от "Ликуда" Моше Саада, в свою очередь, отметил, что коалиция назначит двух своих представителей, если не удастся достичь компромиссного соглашения с оппозицией по правовой реформе.
 

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