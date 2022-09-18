



Айзенкот: те, кто хотят демонтировать ПА, приведут к "катастрофе"

Гади Айзенкот считает, что решение с "одним государством" было бы "катастрофой" для Государства Израиль.

Соответствующее заявление он сделал 18 сентября, вызвав волну негодования.

"Те, кто хотят демонтировать Палестинскую автономию, на мой взгляд, принесут бедствие Государству Израиль", — сказал Айзенкот.

По его словам, Израиль должен положить конец конфликту. Тем не менее, он подчеркнул, что поддерживает ценность поселений и выступает за укрепление их блоков. Айзенкот выступил категорически против незаконных форпостов, которые, по его мнению, должны быть демонтированы.

В ответ Айелет Шакед и Офир Софер раскритиковали Айзенкота. По их словам, его комментарии доказывают, что фракция Бени Ганца является "опасно левой".