



Айзенкот: Сказать, что протестующие объединились с Ираном – это сойти с рельсов

Заявление премьер-министра Нетаниягу перед отъездом в США о том, что демонстранты объединились с ООП и Ираном, вызвало гневную реакцию.



Член Кнессета Гади Айзенкот из блока "Махане-Мамлахти" сказал Галей ЦАХАЛ, что "это был жалкий комментарий”.



“Надеюсь, что он отступит и поймет, что он сказал. Он сказал нечто очень серьезное. Я полагаю, что если бы он разгуливал среди людей во время демонстраций, как это делаю я, он бы увидел выдающихся людей, патриотов, которые действуют во имя спасения страны. Сказать, что они объединились с Ираном – значит сойти с рельсов. Я очень надеюсь, что он одумается”, – считает депутат.

