Новости » Политика
Айзенкот: Сказать, что протестующие объединились с Ираном – это сойти с рельсов
18.09.2023 19:00 Наталья Богинская

Айзенкот: Сказать, что протестующие объединились с Ираном – это сойти с рельсов

Заявление премьер-министра Нетаниягу перед отъездом в США о том, что демонстранты объединились с ООП и Ираном, вызвало гневную реакцию.

Член Кнессета Гади Айзенкот из блока "Махане-Мамлахти" сказал Галей ЦАХАЛ, что "это был жалкий комментарий”. 

“Надеюсь, что он отступит и поймет, что он сказал. Он сказал нечто очень серьезное. Я полагаю, что если бы он разгуливал среди людей во время демонстраций, как это делаю я, он бы увидел выдающихся людей, патриотов, которые действуют во имя спасения страны. Сказать, что они объединились с Ираном – значит сойти с рельсов. Я очень надеюсь, что он одумается”, – считает депутат.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы