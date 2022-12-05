



Айзенкот раскритиковал соглашения между "Ликудом" и Смотричем

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот, а ныне депутат Кнессета от партии "А-Махане А-Мамлахти" раскритиковал коалиционные соглашения, которые подписали "Ликуд" и партия "Религиозного сионизма".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Айзенкот отметил, что соглашения предусматривают передачу "широких" полномочий человеку, который займет пост "министра в министерстве обороны". Этот человек будет контролировать, среди прочего, гражданскую администрацию.



"Это беспрецедентный шаг в истории ЦАХАЛа и системы безопасности. Это существенно подрывает авторитет министра обороны и начальника штаба, а генерального прокурора превращает в советника политического, а не юридического и профессионального", - заявил Айзенкот.