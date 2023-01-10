



Айзенкот призвал Нетаниягу осудить слова Цвики Фогеля

Депутат Гади Айзенкот осудил заявление Цвики Фогеля о том, что нужно арестовать Яира Лапида и Бени Ганца за "государственную измену".



По его словам, сказанное является ложью.



"Я призываю члена Кнессета, бригадного генерала в отставке Цвику Фогеля отказаться от своих слов о необходимости ареста Лапида и Ганца", - сказал Айзенкот.



Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу немедленно осудить слова Фогеля.



"Коалиция, призывающая к аресту лидеров оппозиции, неприемлема в демократической стране", — сказал Айзенкот.



