



Айзенкот призвал Галанта уйти в отставку

Депутат от "Махане-Мамлахти", бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот призвал министра обороны Йоава Галанта уйти в отставку в знак протеста против правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии 12-му каналу израильского ТВ.



"Я призываю его уйти в отставку", — сказал Айзенкот.



По его словам, принятая Кнессетом поправка к Основному закону о судебной системе, которая отменяет основание разумности для судебного пересмотра любого решения, принимаемого правительством или одним из его министров, наносит "серьезный ущерб Израилю".



"Я ожидал, что министр обороны уйдет в отставку еще вчера, а не протянет руку помощи в принятии законопроекта", — отметил Айзенкот.



Он напомнил, что Галант в марте призвал приостановить законодательные процессы в рамках правовой реформы, из-за чего чуть не лишился должности.



"Четыре месяца назад он произвел впечатление, проявив смелость. Однако этого не произошло вчера. Я думаю, что он не помешал этому закону, который наносит серьезный ущерб Государству Израиль", - подчеркнул он.