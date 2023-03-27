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Айзенкот предложил "прислушаться к Галанту"
27.03.2023 17:25 Алина Груднева

Айзенкот предложил "прислушаться к Галанту"

Депутат Кнессета Гади Айзенкот призвал прислушаться к уволенному сегодня министру обороны Йоаву Галанту относительно необходимости приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал на пленуме днем, 27 марта.

"Я предлагаю прислушаться к министру Галанту, который выступил с публичным стратегическим предупреждением", - сказал оню

По словам Айзенкота, необходимо единство для того, чтобы противостоять угрозам Государству Израиль.

"Правильным решением будет немедленно остановить законодательство и начать переговоры", - призвал он.

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