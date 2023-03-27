Айзенкот предложил "прислушаться к Галанту"
Депутат Кнессета Гади Айзенкот призвал прислушаться к уволенному сегодня министру обороны Йоаву Галанту относительно необходимости приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.
Соответствующее заявление он сделал на пленуме днем, 27 марта.
"Я предлагаю прислушаться к министру Галанту, который выступил с публичным стратегическим предупреждением", - сказал оню
По словам Айзенкота, необходимо единство для того, чтобы противостоять угрозам Государству Израиль.
"Правильным решением будет немедленно остановить законодательство и начать переговоры", - призвал он.