



Айзенкот предложил "прислушаться к Галанту"

Депутат Кнессета Гади Айзенкот призвал прислушаться к уволенному сегодня министру обороны Йоаву Галанту относительно необходимости приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал на пленуме днем, 27 марта.



"Я предлагаю прислушаться к министру Галанту, который выступил с публичным стратегическим предупреждением", - сказал оню



По словам Айзенкота, необходимо единство для того, чтобы противостоять угрозам Государству Израиль.



"Правильным решением будет немедленно остановить законодательство и начать переговоры", - призвал он.