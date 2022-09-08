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Айзенкот: отказ от размежевания угрожают сионизму
08.09.2022 11:13 Аркадий Бочаровский

Айзенкот: отказ от размежевания угрожают сионизму

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа и видный член движения Махане Мамлахти Гади Айзенкот выступил с политическим заявлением.

Айзенкот опубликовал статью в Исраэль Ха Йом, в которой говорится: “Люди, гнущие линию, согласно которой поселения можно основывать где угодно создают невозвратную ситуацию, отменяют закон о размежевании [с палестинцами] и возвращают поселенческую политику. Эти люди ведут нас к катастрофе”.

Айзенкот подчеркнул: "С моей точки зрения, двухнациональное государство, или то, что палестинцы называют “видение одного государства” - значительная опасность для сионистского предприятия”.

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