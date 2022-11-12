



Айзенкот о назначении Смотрича министром обороны: "Ему не хватает опыта"

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот считает, что назначение Бецалеля Смотрича новым министром обороны будет тревожной "авантюрой", учитывая его жесткие взгляды и отсутствие опыта в сфере безопасности.



Об этом сообщает Times of Israel.



Во время интервью на 12-м канале израильского ТВ у Айзенкота спросили мнение по поводу возможного назначения Смотрича, и он сказал, что его беспокоит эта идея, и что это будет "авантюрой".



"Ему не хватает опыта и знаний", - сказал экс-начальник штаба ЦАХАЛа, отметив, что "Израиль сталкивается с огромными внешними и внутренними угрозами", с которыми Смотрич может быть не в состоянии справиться.



"Его мировоззрение очень проблематично - в отношении женщин в ЦАХАЛе, территорий, Палестинской автономии… взгляды, которые создали бы хаотичную среду", - считает Айзенкот.