



Айзенкот назвал себя "экспертом по палестинскому вопросу"

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, номер три в списке партии "А-Махане а-Мамлахти", нацелился на активистов и сторонников поселений которые выступают за строительство поселений "везде" в Иудее и Самарии.



По словам Айзенкота, это приведет Израиль к "катастрофе".



Такое заявление Айзенкот сделал на первом мероприятии своей партии в северном городе Метула. Как отмечает Times of Israel, такая откровенность Айзенкота, возможно, была вызвана тем фактом, что мероприятие было закрыто для прессы. Однако, израильской прессе, в частности газете "Исраэль хайом", удалось получить запись его выступления.



"Люди, которые не понимают… приведут нас к двунациональному государству", - заявил Айзенкот. По его словам, Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич вместе с "некоторыми депутатами "Ликуда" несут ответственность за движение Израиля в этом направлении.



Кроме этого, экс-глава штаба ЦАХАЛа назвал себя "большим экспертом по палестинскому вопросу".



Айзенкот заявил, что его подход будет включать в себя завершение и закрытие барьера безопасности в Иудее и Самарии, создание в Иудее и Самарии больниц для палестинцев, а также промышленных зон для улучшения палестинской экономики и энергетической независимости палестинцев.