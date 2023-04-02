



Айзенкот: нагвардия Бен-Гвира - опасна для безопасности Израиля

Депутат Кнессета Гади Айзенкот выступил категорически против формирования национальной гвардии, которая будет подконтрольна министерству внутренних дел.



Соответствующее заявление он сделал днем, 2 апреля.



"Это серьезный инцидент, подрывающий принципы применения силы в стране", - считает он.



По мнению Айзенкота, формирование таких сил, которые будут подчинены министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, "подрывает принципы применения силы в стране и представляют серьезную угрозу".



