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Айзенкот: нагвардия Бен-Гвира - опасна для безопасности Израиля
02.04.2023 13:01 Алина Груднева

Айзенкот: нагвардия Бен-Гвира - опасна для безопасности Израиля

Депутат Кнессета Гади Айзенкот выступил категорически против формирования национальной гвардии, которая будет подконтрольна министерству внутренних дел.

Соответствующее заявление он сделал днем, 2 апреля.

"Это серьезный инцидент, подрывающий принципы применения силы в стране", - считает он.

По мнению Айзенкота, формирование таких сил, которые будут подчинены министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, "подрывает принципы применения силы в стране и представляют серьезную угрозу".

 

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