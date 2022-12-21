



Айзенкот – Нетаниягу: Еще не поздно остановиться

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот выступил на пленуме Кнессета во вторник и призвал “Ликуд” прекратить продвижение так называемых “законов Смотрича и Бен-Гвира”, которые дадут им обширный контроль в Иудее и Самарии.



“Так называемый закон Бен-Гвира и закон Смотрича нанесут серьезный ущерб одной из самых важных и сложных задач ЦАХАЛа, которая эффективно и решительно борется за пресечение терроризма и обеспечение безопасности народа Израиля. И я все же предлагаю чтобы этот закон был остановлен”, – сказал Айзенкот.



“По моему мнению, существует глубокая, возможно, скрытая цель ослабить оборонный истеблишмент и добиться в течение года или двух роспуска гражданской администрации и, наконец, добиться роспуска Палестинской администрации, которая сегодня управляет жизни 2,5 миллионов палестинцев”.



“В опросах, о которых я знаю, 78% израильских граждан выступают против двунационального государства, и нам нужно убедиться, что меньшинство из-за политического бедствия не нанесет серьезного ущерба государству Израиль как еврейской, демократической, безопасной, эгалитарной и прогрессивной стране”, – сказал Айзенкот.