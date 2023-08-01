



Айзенкот - Галанту: прояви мужество, негодяй

На дебатах комитета по иностранным делам и обороне, состоявшихся 31 июля в на базе Кирия в Тель-Авиве, между министром обороны Йоавом Галантом и бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом произошла острая конфронтация.



В ходе дебатов Галант повернулся к Айзенкоту и сказал: "Я скажу то, что не скажу на улице - между государством и солдатами существует неписаный контракт. Мы готовим пилотов и ожидаем, что они будут летать, пока могут. Военным запрещено влиять на политическую систему. Это называется отказничеством".



Айзенкот указал на то, что Галант поддерживает отмену основание разумности, и дал ему пощечину с другой стороны: "Мы увидим, как ты скажешь это публично, прояви мужество. Мы тебя видели на прошлой неделе, негодяй".



Галант ответил: "Не учите меня мужеству. Я не буду принимать от вас проповеди о мужестве. В марте все увидели, что я готов поставить на кон свое политическое будущее и рискнуть своим положением".