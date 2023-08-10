



Айзенкот: Галант и Нетаниягу преуменьшают ущерб ЦАХАЛу

Депутат Гади Айзенкот обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта в преуменьшении ущерба, нанесенного ЦАХАЛу массовым отказом резервистов от службы из-за правовой реформы.



Об этом он сказал в интервью Walla.



"Нетаниягу и Галант рисуют неправильную картину. Все очень сложно. Армия обороны Израиля по-прежнему сильна и может достичь своих целей, но если такая ситуация сохранится в ближайшие месяцы, ЦАХАЛу будет нанесен ущерб", - предупредил он.



По словам Айзенкота, доверие к командованию, как и солидарность, уже были подорваны.



"Я советую Нетаниягу и Галанту не пытаться что-то скрывать, а смотреть правде в глаза", - добавил он.