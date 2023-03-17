



Айзенкот: если будет диктатура, израильтяне поступят правильно

Бывший командующий ЦАХАЛ генерал-лейтенант (в отставке) Гади Айзенкот прокомментировал происходящее в стране из-за продвижения правительственного плана правовой реформы.



Соответствующее интервью по этому вопросу он предоставил Israel Hayom.



По словам Айзенкота, до недавнего времени он был за компромисс и диалог в отношении судебной реформы.



"Я был не прав, поговорить не с кем. В отличие от других людей, между Нетаниягу и мной нет вражды. Принятие этих законопроектов станет почти смертельным ударом по израильской демократии. Это не будет концом Израиля, но Израиль будет преобразован. Израиль движется в направлении, которое не поддается логике", - считает он.



Айзенкот подчеркнул, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ошибалась, когда говорила Нетаниягу, что тому запрещено участвовать в судебной реформе из-за конфликта интересов.



"Нетаниягу отвечает за национальную безопасность Израиля, а теперь наша национальная безопасность находится под угрозой. Он не может снять с себя эту ответственность, он должен взять ее на себя", — добавил он



Айзенкот верит, что в случае "установления диктатуры, израильтяне поступят правильно".

