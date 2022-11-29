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Айзенкот: будущая коалиция развалит армию
29.11.2022 16:55 Алина Груднева

Айзенкот: будущая коалиция развалит армию

Гади Айзенкот считает, что новое правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу, якобы может привести к распаду ЦАХАЛа.

 
Такое заявление он сделал, выступая на конференции "Израильская демократия".
 
"Поведение будущей коалиции подрывает авторитет командования ЦАХАЛа, наносит ущерб вере общества и может привести к распаду армии", — считает Айзенкот.
 
Он выступает против того, чтобы председатель "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир, назначенный министром внутренней безопасности, мог контролировать основные направления работы полиции.
 
"Граждане Израиля не осознают сложной реальности, в которой мы, ЦАХАЛ и ШАБАК, боремся с терроризмом и спасаем жизни. Если этот баланс будет нарушен, это создаст очень сложную ситуацию", — отметил он.

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