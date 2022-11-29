



Айзенкот: будущая коалиция развалит армию

Гади Айзенкот считает, что новое правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу, якобы может привести к распаду ЦАХАЛа.

Такое заявление он сделал, выступая на конференции "Израильская демократия".

"Поведение будущей коалиции подрывает авторитет командования ЦАХАЛа, наносит ущерб вере общества и может привести к распаду армии", — считает Айзенкот.

Он выступает против того, чтобы председатель "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир, назначенный министром внутренней безопасности, мог контролировать основные направления работы полиции.

"Граждане Израиля не осознают сложной реальности, в которой мы, ЦАХАЛ и ШАБАК, боремся с терроризмом и спасаем жизни. Если этот баланс будет нарушен, это создаст очень сложную ситуацию", — отметил он.