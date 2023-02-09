



Айман Удэ: Мы против и коалиции, и оппозиции

Депутат Кнессета и лидер фракции ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ не считает себя участником борьбы оппозиции против правительства Нетаниягу, но хочет воспользоваться обстоятельствами для продвижения вопросов, которые приносят пользу арабскому обществу.



В интервью Hala TV в среду Оде сказал: "Мы против фашистского правительства, и в то же время мы видим, что оппозиция хочет вести диалог о суде, прокуратуре и полиции, и в то же время стремится к расистскому Израилю, поэтому мы должны спросить себя: предназначена ли наша кампания для превращения Израиля из фашистского в расистский, или мы должны использовать возможности для проблем наших избирателей?"



"Я критикую оппозицию не потому, что она сильна, а потому, что она расистская и не поднимает основных проблем, а именно продолжение оккупации и расистская дискриминация арабских граждан", — продолжил Удэ.



Он также сказал: "Мы в оппозиции, но у нас есть свои приоритеты, и мы не участвуем в битве между Яиром Лапидом и Биньямином Нетаниягу. Мы против фашистского правительства, которое мы в настоящее время рассматриваем как самую большую угрозу. Оппозиция хочет, чтобы мы были резервистами в его кампании против правительства, но мы не являемся ими и не будем. Мы против правительства и его расизма, а также против расизма Лапида".



Говоря о перспективах, Удэ сказал: "Я считаю, что у этого правительства есть внутренние противоречия, особенно между лагерем Нетаниягу и лагерем Бен-Гвира и Смотрича по палестинскому вопросу, поскольку Нетаниягу стремится решить палестинский вопрос, подавляя его, чтобы продвигать нормализацию отношений с арабским миром и Саудовской Аравией, в то время как Бен-Гвир и Смотрич слишком сильно хотят поднять палестинский вопрос, чтобы устранить его напрямую, присоединив территории Зоны С и разделив использование мечети Аль-Акса".



"Поэтому, — заключил он, — между ними будет усиливаться кризис, а палестинское сопротивление будет способствовать его эскалации. Фундаментальные пиротиворечия между этими двумя течениями приведут к взрыву и к новым выборам в течение полутора-двух лет".

