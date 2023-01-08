



Айман Уда: В Тель-Авиве меня атаковали фашисты

В израильских СМИ публикуется заявление председателя партии Хадаш-Тааль, члена МК Аймана Уда, после массовой демонстрации, состоявшейся сегодня вечером в Тель-Авиве.



Уда сообщил: “В конце моей речи против фашизма сегодня вечером я подвергся словесной атаке со стороны группы фашистских демонстрантов, один из них даже физически напал на меня. Его оттолкнули протестующие, которые были вокруг меня. Таковы зародыши результатов деятельности этого правительства, против которого мы сегодня вечером провели демонстрацию. Я в порядке и не позволю никому помешать мне представлять интересы общества”.

