



Айман Уда сообщил об угрозах от преступных арабских кланов

Депутату Кнессета от “Хадаш” Айман Уде угрожают преступные организации. Об этом 26 августа сообщила его партия.



“Арабские преступные организации получили от правительства "зеленый свет" на беспорядки и убийства, и чувствуют себя комфортно, угрожая даже членам Кнессета, которые пытаются их арестовать”, – говорится в заявлении “Хадаш”. “Только государство, которое не уважает себя, способно игнорировать ситуацию, в которой избранные должностные лица могут стать объектами угроз или даже убиты”.



Партия заявила, что поддержит депутата и не сдастся преступным кланам или “расистскому” правительству.



Полиция отмечает, что не обязана обеспечивать безопасность Уды, статус которого несколько дней назад был повышен до “второго уровня”, что не гарантирует строгой личной безопасности.



