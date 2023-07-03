



Айман Уда: Операция в Дженине - часть плана по аннексии Иудеи и Самарии

Председатель “Хадаш-Таал”, депутат Кнессета Айман Уда, говорит, что продолжающаяся правительственная операция в Дженине является частью плана по аннексии частей Иудеи и Самарии.



“Цель — аннексия зоны C“, — говорит Уда в начале заседания своей фракции в Кнессете, имея в виду районы, контролируемые Израилем в соответствии с соглашениями Осло.



“Палестинская нация будет продолжать борьбу до тех пор, пока не будет сформирована нация по образцу 1967 года, наряду с Государством Израиль“, — говорит он.



