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Айман Уда: Операция в Дженине - часть плана по аннексии Иудеи и Самарии
03.07.2023 16:42 Ирина Демьянова

Айман Уда: Операция в Дженине - часть плана по аннексии Иудеи и Самарии

Председатель “Хадаш-Таал”, депутат Кнессета Айман Уда, говорит, что продолжающаяся правительственная операция в Дженине является частью плана по аннексии частей Иудеи и Самарии.

“Цель — аннексия зоны C“, — говорит Уда в начале заседания своей фракции в Кнессете, имея в виду районы, контролируемые Израилем в соответствии с соглашениями Осло.

“Палестинская нация будет продолжать борьбу до тех пор, пока не будет сформирована нация по образцу 1967 года, наряду с Государством Израиль“, — говорит он.

 

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