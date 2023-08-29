



Айман Уда: для Бен-Гвира все арабы - враги

Председатель ХАДАШ-ТААЛ Айман Уда резко раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за разгула преступности в арабском секторе.



Об этом сообщает интернет-издание Ynet.



"Бен-Гвир относится к арабам в Израиле как к врагам, а не как к полноправным гражданам. А Шабтай заявляет, что криминал - это натура арабов. Преступность должны искоренять государство и правительство. С начала 2023 года совершено 155 убийств, и полиция Бен-Гвира ничего не делает", - возмутился Уда.