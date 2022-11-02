



Айман Уда: "Будем противостоять фашизму и расизму"

Лидер "Хадаш-Таал", депутат Кнессета Айман Уда отреагировал на результаты экзитполов после выборов. Он отметил, что арабы пришли проголосовать в большом количестве, несмотря на высокую явку среди еврейской общественности.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Уда выразил надежду, что его партия получит еще одно место: "Еще одно место для "Хадаш-Таал" помешает Нетаниягу и Бен-Гвирам сформировать правительство".



По поводу результатов блока Религиозный сионизм Уда сказал: "Каханизм достиг 15% среди населения Израиля. Если экзитполы не изменятся и этот лагерь сформирует правительство, наша общественность будет твердо противостоять фашизму и расизму".