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Айман Уда: "Будем противостоять фашизму и расизму"
02.11.2022 09:09 Ольга Белозерова

Айман Уда: "Будем противостоять фашизму и расизму"

Лидер "Хадаш-Таал", депутат Кнессета Айман Уда отреагировал на результаты экзитполов после выборов. Он отметил, что арабы пришли проголосовать в большом количестве, несмотря на высокую явку среди еврейской общественности.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Уда выразил надежду, что его партия получит еще одно место: "Еще одно место для "Хадаш-Таал" помешает Нетаниягу и Бен-Гвирам сформировать правительство". 

По поводу результатов блока Религиозный сионизм Уда сказал: "Каханизм достиг 15% среди населения Израиля. Если экзитполы не изменятся и этот лагерь сформирует правительство, наша общественность будет твердо противостоять фашизму и расизму". 

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