



Аида Тома-Сулейман оказалась в другой политической реальности

Депутат Кнессета Аида Тома Сулейман из партии Хадаш-Тааль прокомментировала итоги выборов.



Тома-Сулейман заявила: "Мы находимся в другой политической реальности. Мы должны проверить самих себя, как нам действовать дальше - не только то, что мы будем делать, но и то, что будет сделано". Она добавила, что "эта реальность должна стать предупреждением для всех. Мы отразим любую попытку нанести вред арабскому населению или повести Израиль в направлении безудержного фашизма. Любой, кто говорит о том, что Бен-Гвир может быть умеренным, хочет зарыть голову в песок и не противостоять реальности".