



Ахмед Тиби - Тали Готлиб: Ты должны принимать таблетки 3 раза в день!

И снова позорный инцидент в Кнессете. Ахмед Тиби поднялся, чтобы выступить в дискуссии о составе оргкомитета, и, по своей привычке в последнее время, начал говорить на арабском языке, языке, разрешенном для использования на пленарном заседании.



Член Кнессета Тали Готлиб от партии "Ликуд" поддалась на провокацию и обратилась к нему: "Мне все равно, что ты говоришь, говори на каком хочешь языке. Давай, продолжай, сторонник террора. Вы позорите парламент, когда говорите на том языке, на котором хотите, чтобы мы вас не понимали".



Тиби, воспользовавшись предлогом, сказал ей: "Я говорил тебе, что ты должна принимать таблетки 3 раза в день! Утром, днем, вечером. Никогда не забывай. В Кнессете есть психиатр по средам в начале каждого месяца. Ты позоришь это собрание".



"Не каждый человек заслуживает быть моим врагом, он должен пройти через приемную комиссию", - добавил Тиби.