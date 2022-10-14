



Ахмед Тиби: "Шакед и Элькин блокируют любую возможность перемен"

Депутат Ахмед Тиби выразил разочарование отношением нынешнего правительства к арабскому населению.



В интервью Kan11 Тиби заявил, что два министра в правительстве, Айелет Шакед и Зеэв Элькин, блокируют любые существенные изменения в пользу арабов.



"Даже если бы это правительство просуществовало еще год, Шакед остался бы министром внутренних дел, а Элькин остался бы министром жилищного строительства, и они вели бы себя так же - блокируя любую возможность перемен", - заявил он.