



Ахмед Тиби проголосовал с лагерем Нетаниягу и обозвал Еш Атид стадом дураков

Комиссия по регламенту, возглавляемая депутатом Йоавом Кишем из "Ликуда", обсудила сегодня 5 декабря вопрос о назначении временных заместителей спикера Кнессета.



В итоге 10 членов Кнессета проголосовали за предложение Киша назначить четырех временных заместителей, причем председатель Тааль Ахмед Тиби голосовал вместе с лагерем Нетаниягу и назвал людей из "Еш Атид" "стадом дураков".



Еще до этого Тиби набросился на них: "Идите к черту. Я никогда не буду получать от вас указания, вам нужны арабы, которые служат вам".



Представитель Еш Атид Боаз Топоровски заявил: "Мы видим назначение людей с антилиберальными взглядами, мы не готовы принимать в этом участие. Назначение заместителей спикера Кнессета направлено на принятие таких законов, как закон, который позволит Дери занимать пост министра, а Смотричу - назначать генералов в ЦАХАЛе. Мы будем бороться за верховенство закона, мы сделаем все, чтобы предотвратить разрушение израильской демократии".

