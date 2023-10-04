



Ахмед Тиби предложил удвоить наказание за оскорбление на религиозной почве

Депутат Кнессета Ахмед Тиби и фракция Хадаш Тааль выдвинули законопроект об удвоении наказания за повреждение религиозных символов трех религий: ислама, христианства и иудаизма.



В пояснении к законопроекту написано, что "цель закона - защитить святыни всех религий путем удвоения наказания, что должно усилить сдерживание преступников".



Кроме того, от себя Тиби добавил: “Нам нужно остановиться и послать более серьезный сигнал преступлениям на почве ненависти”.



