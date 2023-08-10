



Ахмед Тиби - депутату Еш Атид: не наживайся арабской крови

Депутат от партии Еш Атид Мейрав Коэн прокомментировала статью о двойном убийстве в арабском секторе и сказал:а "Бывают моменты, когда вы хватаетесь за голову и спрашиваете себя: Что говорят себе Ахмед Тиби, Айман Уда и прочие, которые вместе с Нетаниягу, Бен-Гвиром и Смотричем работали над свержением правительства перемен?"



"Что они получили в результате? Увеличение более чем в два раза числа убитых в арабском обществе. Сокращение бюджетов, предназначенных для экономического развития арабского общества. Государственный переворот, от которого, если он произойдет, они, как меньшинство, пострадают первыми".



"Необходимо выпустить новое издание книги Барбары Тухман "Марш несправедливости" с дополнительной главой, посвященной только Тиби, Уда и Зуаби... Печально", - заключила Коэн.



В ответ депутат Ахмед Тиби атаковал: "Бывают моменты, когда у меня голова идет кругом от того, что такие люди, как вы и еще несколько ваших друзей, называли нас сторонниками терроризма, сравнивали с Бен-Гвиром и блокировали любую возможность серьезного сотрудничества даже "извне", осмеливаются быть высокомерными, заносчивыми и людьми, которые могут лгать делая серьезное лицо, когда речь заходит об арабских депутатах".



"Напомните мне, где вы были, когда правительство убило Ширин Абу Акле (журналистка Al-Jazeera, убитая шальной пулей во время столкновений террористов с ЦАХАЛем) и разогнало ее похороны, когда они убивали палестинцев или разрушали дома в Негеве? Г-жа Коэн, совет от меня - не наживайтесь на крови наших жертв".

