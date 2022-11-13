



Ахмед Тиби - Бен-Гвиру - давай, депортируй меня в Сирию

Депутат Ахмед Тиби из фракции Тааль-Хадаш сообщил, что гордится своими отношениями с Ясиром Арафатом.



Тиби сказал по каналу Кнессета: "Я имел честь работать с Арафатом. Лидер и символ, который был принят в Белом доме, был также принят здесь и получил Нобелевскую премию."



Председатель партии "Оцма Йегудит", член Кнессета Итамар Бен Гdир, ответил на это: "Ахмед Тиби, не моргнув глазом, признался, что работал на главного террориста Ясира Арафата, потому что пролитая им еврейская кровь была частью "национальной борьбы". Пришло время отправить его в Сирию".



МК Тиби ответил: "Давай, герой Самсон, депортируй меня. Ты у власти. Давай, депортируй меня! Давай в Сирию. Давай. Почему ты ждешь? Я здесь, жду, когда ты приедешь. Если ты не приедешь, просто постарайся меньше говорить. От тебя много шума".