



“Агудат Исраэль” угрожает не голосовать за бюджет

На фоне конфликта, который разгорелся между партиями харедим и министром финансов Бецалелем Смотричем, официальные лица “Агудат Исраэль заявили вчера, что будут настаивать на добавлении 637 миллионов шекелей.



После партийного собрания официальные лица партии решили настоять на том, чтобы их требование о составлении бюджета ешив было выполнено, и не намерены голосовать за бюджет, если этот вопрос не будет предварительно решен, несмотря на тот факт, что государственный бюджет уже окончательно утвержден и выделяет харедим миллиарды шекелей.



“Агудат Исраэль” действует независимо от второй фракции, формирующей “Яадут а-Тора”, “Дегель ха-Тора, которую возглавляет депутат Кнессета Моше Гафни.



Агудат Исраэл” угрожает, что министры Голдкнопф и Поруш уйдут из правительства и вернутся в Кнессет, чтобы убедиться, что коалиция не получит большинства без их голосов.