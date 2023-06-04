



Агенты Моссада на озере Маджоре противодействовали ядерному проекту Ирана

Спустя 6 дней после катастрофы на озере Маджоре в Италии в газете La Repubblica появились новые сообщения о произошедшем.



В них говорится, что на встрече израильских и итальянских разведчиков речь шла о предотвращении получения ядерного оружия Ираном. Согласно свидетельствам, полученным полицией в Италии, бывший сотрудник Моссада погиб, пытаясь спасти 2 женщин в перевернувшемся судне, в Израиле подчеркивают, что это был несчастный случай, а не преднамеренная диверсия.



Согласно публикациям в Италии, существует тесное сотрудничество между местными разведывательными организациями и Израилем. Израильские и итальянские спецслужбы завершили долгую и сложную операцию, которую они хотели отметить перед возвращением в Израиль. Иранцы и люди, которым они помогают, действуют на севере Италии, в частности, для того, чтобы приобрести технологическое оборудование двойного назначения, которое позволяет Ирану продвигаться вперед в реализации ядерного проекта.

