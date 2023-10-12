



Агентство ООН по делам палестинских беженцев запросило $104 млн на помощь Газе



Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило в среду, что оно ищет 104 миллиона долларов для помощи Газа, который пострадал от ответных ударов Израиля после атак ХАМАС на Израиль.



“UNRWA срочно ищет 104 миллиона долларов США для обеспечения многосекторальной гуманитарной помощи в течение предстоящих 90 дней”, – говорится в заявлении агентства.



“Запрошенные средства покроют неотложные потребности в продовольствии, непродовольственных товарах, здравоохранении, жилье и защите до 250 000 человек, ищущих убежища в разрушенной Газе”.

