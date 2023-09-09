



Африканский союз вошел в постоянный состав “Большой двадцатки”

Африканский союз, состоящий из 54 африканских государств, официально приняли в G20. Об этом сообщил представитель индийского МИД Ариндам Багчи.



“Премьер-министр Наренда Моди тепло приглашает президента Африканского союза и Коморских Островов Азали Ассумани присоединиться к другим лидерам "Большой двадцатки", поскольку Африканский союз становится постоянным членом G20", – написал Багчи.



Как отмечает Reuters, теперь в G20 Африканский союз имеет тот же статус, что и Евросоюз, который был единственным региональным блоком с полноправным членством. До этого Афросоюз имел статус “приглашенной международной организации”.



В G20 входят и Россия, и Китай, однако ни Путина, ни Си Цзиньпина на саммите в Нью-Дели не будет. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай на съезде представляет премьер Госсовета КНР Ли Цян. Президент США Джо Байден ранее заявил, что «огорчен» отсутствием китайского лидера на съезде.



Саммит в Нью-Дели продлится 9 по 11 сентября