Африканская делегация приземлилась после Киева в Москве

Африканская делегация после Киева приземлилась в Москве, чтобы обсудить ситуацию в Украине.



Они должны встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, которому предоставят свой "мирный план".



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи проведет пресс-конференцию.



Согласно официальному пресс-релизу, "президент ЮАР Сирил Рамафоса вместе с главами государств Замбии, Коморских островов и Сенегала и главами правительств Конго-Браззавиля, Египта и Уганды встретятся с Путиным для поиска пути к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который привел к разрушительным экономическим последствиям, гибели людей и глобальной нестабильности".



