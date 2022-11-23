



AFP: Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание

Срочное заседание Совета Безопасности ООН относительно ракетных атак РФ состоится уже в среду, 23 ноября. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.



По данным агентства, на нем выступит и Владимир Зеленский. Начало экстренной встречи, созванной по запросу Украины, запланировано на 23:00 по киевскому времени.



Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в Организации Объединенных Наций Сергею Кислице обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после очередного массированного ракетного удара российских войск по территории нашего государства в среду, 23 ноября.



«Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления», – подчеркнул президент.



Напомним, 23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет. Украинская противовоздушная оборона перехватила 51 из них, а также пять дронов.