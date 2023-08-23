



Аэропорты московского региона возобновили работу

Аэропорты Москвы и Жуковский работают в штатном режиме. Рано утром на полеты были введены ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.



Полеты были ограничены рано утром в среду для того, чтобы обеспечить безопасность. На запасные аэропорты отправились два самолета. Они прибыли в пункты назначения.



Во время ограничений принимались все меры для безопасности полетов.



Утром во всех аэропортах Московского региона были введены ограничения на вылет и прилет самолетов.



Ночью 23 августа средства ПВО подавили попытку совершить атаку тремя беспилотниками самолетного типа по городу Москве. Два дрона, атаковавших столицу РФ, сбили над территорией Подмосковья. Третий БПЛА потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Пострадавших нет.