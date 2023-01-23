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Аелет Шакед возглавила крупнейшую риэлтерскую компанию Израиля
23.01.2023 17:41 Аркадий Бочаровский

Аелет Шакед возглавила крупнейшую риэлтерскую компанию Израиля

Бывший министр внутренних дел Айелет Шакед присоединяется к группе компаний Kardan Real Estate Group и будет работать в качестве полностью оплачиваемого председателя совета директоров. 

Ожидается, что Шакед сменит на этом посту действующего председателя Йосефа Гринфельда. Это первая должность Шакед вне политической системы. Ранее источник в политических кругах говорили, что после ухода из “правительства перемен” она будет работать в советах директоров компаний в секторе недвижимости, индустрии медицинского каннабиса и высоких технологий. 

Условия найма Шакед подлежат утверждению компенсационным комитетом и советом директоров компании, которые соберутся в ближайшие дни. Вскоре после одобрения компенсационного комитета и совета директоров компания назначит общее собрание акционеров компании для утверждения контракта и условий полномочий в соответствии с требованиями.

Kardan Real Estate - это биржевая компания, принадлежащая Kardan Israel, контролируемая Рони Бирамом, Гилем Дойчем и Авнером Шнором и управляемая Амосом Дабушем. Компания занимается инициированием и разработкой проектов жилых домов и недвижимости, приносящей доход. Она также занимается предоставлением строительных услуг в проектах по строительству жилых зданий.

Менее двух месяцев назад Шакед сидела в кресле министра внутренних дел Государства Израиль, и, сегодня она уже занимает высокий пост в корпорации, на которую влияют регулирование, законодательство и правительственный надзор, за которые она несла ответственность. 

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