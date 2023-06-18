



Аелет Шакед: Израиль превратился из start-up nation в mess-up nation







Бывший министр юстиции и бывший лидер ныне забытой “правящей” партии Ямина Аелет Шакед раскрыла свои мысли и чувства по отношению к происходящему в Израиле журналистам Амиту Сегалю и Бену Каспиту.



Госпожа Шакед заявила, что с точки зрения экономики и инвестиций ситуация не очень хорошая, но еще не поздно исправить положение.



Она поведала, что ныне “читает лекции в еврейских общинах и представляет Израиль”.



Бывшая министр сказала, что нынешняя коалиция поднимает много шума, но не продвигает никаких правых идей, и что ее правительство может похвастаться куда большими достижениями в этом отношении.



Шакед констатировала: “За несколько месяцев Израиль превратился из start-up nation в mess-up nation”.



По словам Шакед, ей удалось назначить консервативных и правых судей “практическим путем”, в отличие от Левина, который идет по пути "все или ничего" и в итоге останется ни с чем и будет вынужден сесть за стол переговоров, чтобы договориться с Эстер Хают.



Что касается смены правительства - она сказала, что сегодня она понимает, что невозможно, чтобы арабская партия была решающим компонентом правящей коалиции. С другой стороны, Шакед заявила: “Я не жалею о сделанном тогда выборе”.



По ее оценкам, правительство проработает 4 полных года.