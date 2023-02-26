



Аела Хасон ушла с 13-го канала

Известная журналистка Аела Хасон обратилась с посланием к телезрителям на своей странице в Твиттере: "Моя журналистская работа - во имя людей, справедливости и лучшего общества. Несколько месяцев назад я получила предложение от корпорации КАН, которым я открыто поделилась с руководителем 13-го канала. Я благодарю дорогих и преданных людей, с которыми я работала, и особенно команду "Шиши", дорогую моему сердцу. Я решил выполнить просьбу корпорации. Прошу вас, дорогие телезрители, продолжать вместе со мной. Мы будем встречаться на экране и на радио КАН Бет".



13-й канал сообщил, что "благодарит Аелу Хасон за годы совместной работы и журналистской деятельности. Мы желаем ей успехов на новом пути".