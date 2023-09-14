



Аела Хасон получила португальское гражданство



Прошлую неделю известная израильская журналистка Аела Хасон провела в отпуске.



Хассон отправилась в Португалию, в частности, для того, чтобы оформить португальский паспорт. Это вызвало гнев противников правовой реформы, которые возмущаются Хасон с момента выхода в эфир сюжета об отдыхе в отеле бывшего начальника тель-авивского округа полиции Ами Эшада.



Журналист газеты Гаарец Ури Мисгав пишет в фейсбук: "Обеспокоенные читатели спрашивают меня, куда делась Аяла Хасон после шокирующего расследования об Ами Эшаде, который переехал жить за свой счет в гостиницу, пока в его доме шел ремонт. Я поинтересовался. Вчера Аяла Хассон была замечена в Министерстве внутренних дел в городе Порту в рамках процедуры выдачи португальского паспорта. Израильтянам, узнавшим ее, она ответила "удачи всем".



Мисгав продолжает: "Я не намекаю, Боже упаси, что здесь что-то не так, и не сомневаюсь, что Аяла Хассон заплатила из своего кармана полную стоимость перелета, гостиницы и процедуры", но не остановился и сразу связал действия журналистки с премьер-министром: "Само собой разумеется, что это ее полное право - позаботиться о получении загранпаспорта на случай, если в один прекрасный день чудесная страна, которую оставляет нам Нетаниягу, окажется в ее глазах менее благоприятным местом. Но я хотел бы услышать, что об этом думают уважаемые члены жюри, сидящие с ней за одним столом в студии ее вечернего шоу".