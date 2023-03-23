



Аела Хасон: подумайте о людях, может достаточно демонстраций только в шабат?





В начале своей программы на канале КАН Аела Хасон обратилась к организаторам демонстраций протеста против правовой реформы. Она указала на то, что после блокирование Тель-Авива и транспортных магистралей порождает тяжелые убытки для многих предприятий.



Хасон попросила организаторов протестов помнить о людях, теряющих заработки - как жителях Тель-Авива, так и тех, кто работает в нем.



Хасон сказала: "Может быть, можно удовлетвориться демонстрациями вечером в шабат? В шабат тоже есть финансовые потери, но объемы куда меньше, чем в будние дни?"

